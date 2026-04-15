Dopo le polemiche legate alle sue dichiarazioni antisemite, il rapper ha deciso di rinviare il concerto previsto per l’11 giugno a Marsiglia. La decisione arriva in seguito al possibile divieto di ingresso in Francia, che ha portato alla sospensione degli impegni musicali nel Paese. Questo rinvio si aggiunge ad altri provvedimenti adottati nei suoi confronti dopo le recenti dichiarazioni.

Ancora un tegola in testa al rapper statunitense Kanye West. Il rapper e produttore ha annunciato il rinvio del concerto previsto per l’11 giugno a Marsiglia, in Francia, per le polemiche legate alle sue vecchie dichiarazioni antisemite e al possibile divieto di ingresso nel Paese. Decisione, a quanto pare, inevitabile dopo il recente stop da parte del Regno Unito. “Dopo molte riflessioni, ho deciso di posticipare il mio concerto a Marsiglia, Francia, fino a nuovo avviso”, ha scritto il rapper nella notte di martedì sul proprio profilo X. Lo spettacolo era programmato allo Stade Vélodrome, tappa di una tournée mondiale con cui West è tornato sulle scene musicali nel 2026.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dopo molte riflessioni, ho deciso di posticipare il mio concerto a Marsiglia”: Kanye West arretra dopo le polemiche e lo stop al suo ingresso in Gran Bretagna

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