È un nazista no al concerto di Londra | pressioni politiche in Gran Bretagna contro Kanye West Il rapper è atteso al Wireless Festival di luglio

In Gran Bretagna si sono moltiplicate le proteste contro Kanye West, che è stato annunciato come artista principale al Wireless Festival di luglio, a Londra. L’evento, previsto dal 10 al 12 luglio a Finsbury Park, attira circa 50.000 persone e ha suscitato reazioni contrarie a causa di dichiarazioni e comportamenti del rapper. Le pressioni politiche sono aumentate, chiedendo di annullare la sua partecipazione.

Bufera in Gran Bretagna contro Kanye West, atteso nel Paese come headliner al Wireless Festival nelle tre serate dell’evento, previsto dal 10 al 12 luglio a Finsbury Park, un grande parco situato nel nord di Londra, con un’affluenza stimata di circa 50.000 persone al giorno. Crescono le pressioni politiche e sociali per cancellare la partecipazione dell’artista all’evento a causa delle sue precedenti dichiarazioni antisemite. Il rapper statunitense è al centro di un dibattito di politica nazionale, riporta la BBC. Le autorità locali di Haringey, competenti per l’area di Finsbury Park, hanno fatto sapere che chiederanno garanzie agli organizzatori affinché tutti gli artisti rispettino le condizioni di licenza, evitando contenuti offensivi verso qualsiasi religione o gruppo etnico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “È un nazista, no al concerto di Londra”: pressioni politiche in Gran Bretagna contro Kanye West. Il rapper è atteso al Wireless Festival di luglio Kanye West a Londra: tra odio e musica, il caos al Wireless FestivalKanye West, l’artista di 48 anni noto come Ye, è al centro di un acceso dibattito nel Regno Unito per la sua prevista partecipazione al Wireless... Kanye West headliner al Wireless Festival di Londra: Starmer «preoccupato» per i precedenti dell’artistaIl promotore musicale del Regno Unito, Festival Republic, ha scelto di puntare su una delle figure più controverse e divisive della scena... Argomenti più discussi: È un nazista, no al concerto di Londra: pressioni politiche in Gran Bretagna contro Kanye West. Il rapper è atteso al Wireless Festival di luglio; In occasione della mostra MY NAME IS ORSON WELLES una retrospettiva dedicata al grande regista e attore; Il cappio israeliano: sì alla pena di morte, solo per i palestinesi; L’ORA PIÙ BUIA, recensione del film di Joe Wright. È un nazista, no al concerto di Londra: pressioni politiche in Gran Bretagna contro Kanye West. Il rapper è atteso al Wireless Festival di luglioBufera in UK contro il rapper accusato di antisemitismo. Starmer preoccupato, sponsor in fuga e richieste di negare il visto d'ingresso ... ilfattoquotidiano.it Guerre, Europa in allerta: la leva può tornare Cosa stanno facendo Germania e Gran Bretagna - facebook.com facebook Dalle guerre alle carceri: in Gran Bretagna i droni portano clandestinamente droga, telefonini, alcolici e armi ai detenuti - come racconto su @repubblica x.com