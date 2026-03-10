Un uomo di 78 anni, scomparso da casa ieri mattina, è stato ritrovato stamattina a circa venti chilometri di distanza, nei pressi della sua vecchia abitazione a Grontardo. Dopo una lunga assenza di 36 ore, è stato rintracciato e trovato in buone condizioni. L’uomo aveva lasciato la sua abitazione per una passeggiata con il cane e, successivamente, si era recato nel paese dove era nato.

Cremona, 10 marzo 2026 – Trentasei ore di vuoto, venti chilometri di distanza percorsi. Antonio Fava è comparso alle 17 di ieri pomeriggio nei pressi della sua vecchia casa a Grontardo. Domenica, a mezzogiorno, il 78enne era uscito dall’abitazione in via Ippocastani per una passeggiata con il cane, avrebbe dovuto pranzare poi con il figlio e la nuora: da pochi giorni aveva iniziato la sua nuova vita in città, dopo aver vissuto per lunghi anni a Grontardo. E proprio durante la passeggiata Fava ha chiesto indicazioni a due signore che ha incontrato: chiedeva se si trovasse a Grontardo. Scatta l’allerta . Le donne gli hanno spiegato che era a Cremona e, molto gentilmente, gli hanno offerto un passaggio per tornare a casa a Grontardo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Si allontana da casa per una passeggiata col cane: 78enne ritrovato dopo 36 ore, era andato a visitare il paese dov’era nato

