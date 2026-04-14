Come ha reagito la politica all’attacco di Trump verso Meloni La rivale Schlein | Nessun capo di Stato può permettersi di minacciare

Dopo le dichiarazioni di Donald Trump nei confronti della premier italiana, la reazione della politica italiana si è divisa tra solidarietà e critiche. Mentre alcuni esponenti hanno espresso supporto, altri hanno sottolineato la necessità di mantenere un atteggiamento equilibrato. La rivale politica ha commentato che nessun capo di Stato può permettersi di minacciare un’altra leader senza conseguenze. La vicenda ha suscitato diverse prese di posizione tra le forze politiche del paese.

Solidarietà unanime, ma con dei distinguo: queste le reazioni all’attacco frontale di Trump nei confronti della premier Giorgia Meloni. Il tycoon in un’intervista al Corriere della Sera ha criticato le posizioni di Meloni sulla guerra in Iran. «Non vuole aiutarci, sono scioccato, la facevo più coraggiosa», ha chiosato. Tanto basta per scatenare le reazioni politiche. «È accaduta una cosa gravissima e voglio esprimere la nostra più ferma condanna, che sono certa sarà unanime in quest’aula, per l’attacco del presidente Donald Trump alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per avere doverosamente espresso solidarietà a Papa Leone e voglio dire che l’Italia è un paese libero e sovrano e che la nostra Costituzione è chiara, l’Italia ripudia la guerra», ha dichiarato la segretaria Pd Elly Schlein intervenendo nell’aula della Camera.🔗 Leggi su Open.online

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Marco Damilano a La Confessione di Gomez (Rai3): “Elly Schlein è la novità politica di questa legislatura. Può battere Giorgia Meloni”“Elly Schlein rappresenta la novità di questa legislatura, può battere Giorgia Meloni“.