La politica italiana difende il Papa dopo l’attacco di Trump | le reazioni dei leader

Il mondo politico italiano si è espresso a favore del Papa in seguito alle recenti dichiarazioni critiche provenienti dagli Stati Uniti. Le reazioni sono state trasversali, con diversi leader che hanno preso posizione per difendere la figura del Pontefice. La vicenda ha suscitato discussioni all’interno del panorama politico nazionale, con commenti e prese di posizione di rappresentanti di diversi schieramenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Reazioni trasversali contro gli attacchi. Il mondo politico italiano si compatta a sostegno del Pontefice dopo le dichiarazioni critiche provenienti dagli Stati Uniti. Tra i primi a intervenire è stato il leader della Lega, Matteo Salvini, che ha sottolineato come colpire il Papa sia “inutile e poco intelligente”, evidenziando il ruolo centrale del Santo Padre nella promozione della pace e nella ricerca di soluzioni ai conflitti internazionali. Il richiamo alla pace di Mattarella. Nel suo messaggio rivolto al Pontefice in occasione del viaggio in Africa, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito l’importanza del forte appello alla pace, all’unità e alla fraternità, definendolo particolarmente urgente in un contesto globale segnato da tensioni e crisi.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - La politica italiana difende il Papa dopo l’attacco di Trump: le reazioni dei leader Da Meloni a Salvini, la politica italiana difende il pontefice dopo gli attacchi di TrumpHanno destato clamore le parole che Donald Trump ha rivolto a Papa leone, che oggi inizia il suo viaggio apostolico che lo vedrà toccare diversi... Leggi anche: Attacco Usa-Israele all’Iran, le reazioni dei leader mondiali. Cina e Russia bussano all’Onu: “Stop immediato alla guerra” Why No One Agrees Anymore on History, Media, and Truth