Negli ultimi tempi si sono verificati nuovi sviluppi nel confronto tra Stati Uniti e Iran, con l'obiettivo di congelare asset e risorse finanziarie. Dopo le tensioni con la Russia, il focus si sposta su Teheran, in un contesto in cui le controversie internazionali si intrecciano con sanzioni e misure restrittive. La situazione si inserisce in una serie di eventi che coinvolgono le relazioni tra le potenze mondiali e i loro interessi strategici.

Il film è di quelli già visti. C’è, sempre una guerra di mezzo, solo che a differenza di Russia e Ucraina sulle barricate ci sono Stati Uniti e Iran. Nelle ore della visita di Volodymyr Zelensky a Roma, ecco che il concetto di asset posto sotto chiave torna al centro del villaggio. Poche settimane fa l’Europa ha preferito prestare 90 miliardi di euro a Kyiv, piuttosto che mettere in liquidazione i quasi 200 miliardi di beni russi detenuti nel Vecchio continente. Però la minaccia di uno smobilizzo dei fondi di Mosca c’era e, a suo modo, ha anche funzionato, se non altro perché ha tenuto sulle spine il Cremlino per un pezzo. Ora il baricentro si sposta in Medio Oriente, più precisamente in Iran.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dopo la Russia, l’Iran. Il grande gioco degli asset congelati

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