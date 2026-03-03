La Banca di Russia impugna il congelamento indeterminato degli asset deciso dall’Ue

La Banca di Russia ha presentato una causa presso la Corte di giustizia dell’Unione europea, contestando il regolamento che prevede il congelamento permanente degli asset sovrani russi, approvato a dicembre del 2025. La richiesta si concentra sull’impianto normativo adottato dall’UE senza specificare motivazioni aggiuntive. La decisione riguarda direttamente la disciplina sui beni di proprietà russi soggetti a congelamento.

La Banca di Russia ha intentato una causa presso la Corte di giustizia dell’Unione europea, contestando il regolamento Ue sul congelamento permanente dei beni sovrani russi, sancito a dicembre del 2025. Secondo la Banca di Russia, la decisione di Bruxelles viola «i diritti fondamentali e inalienabili di accesso alla giustizia, l’inviolabilità della proprietà, il principio di immunità sovrana degli Stati e delle loro banche centrali», contraddicendo inoltre «i principi fondamentali del diritto». L’utilizzo dei beni di un Paese terzo è senza precedenti. Il ricorso, presentato da Mosca ai sensi dell’articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, riguarda una decisione che è stata presa dall’Ue con 25 Paesi favorevoli e due contrari. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Italia e 3 Paesi UE: ‘sì congelamento di asset russi a tempo indeterminato’ROMA, 12 DIC – “In uno spirito di cooperazione” Belgio, Bulgaria, Italia e Malta hanno votato “sì” al blocco indeterminato degli asset russi “ma...

L’Ue approva il congelamento degli asset russiL’Unione europea ha approvato il congelamento indeterminato degli asset della Banca centrale russa detenuti in Europa.

