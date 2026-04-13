Pierluigi Diaco | Dopo la morte di mamma non riuscivo a dare un significato alla vita ho affrontato una profonda depressione

Il conduttore ha condiviso il suo vissuto riguardo alla perdita della madre, avvenuta l'anno scorso. Ha spiegato di aver attraversato un periodo difficile, caratterizzato da depressione e difficoltà a trovare un senso alla vita. Per affrontare il dolore e riprendere le sue attività quotidiane, ha fatto uso di farmaci psicotropi. La confessione è stata fatta durante un'intervista, in cui ha parlato apertamente del suo stato emotivo.

Proprio mentre si trovava in terapia intensiva, la signora Giovanna è stata colpita da un attacco cardiaco che ha spento per sempre il suo cuore: «Io non ho realizzato subito, le ho tagliato una ciocca di capelli per spargerla nel mare di Santa Marinella, che lei amava tantissimo». Quando ha preso coscienza della morte della madre, Diaco è piombato in una profonda depressione: «Non pensavo che potesse provocarmi una reazione così acuta. Non riuscivo a dare più un significato alla vita, non riuscivo neanche a lavorare». Tanto che per poter andare in onda col programma di Raidue BellaMà ha chiesto aiuto a uno psicologo e a uno psichiatra e si è «sottoposto a una potente cura farmacologica».🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Pierluigi Diaco: «Dopo la morte di mamma non riuscivo a dare un significato alla vita, ho affrontato una profonda depressione» Pierluigi Diaco, la scomparsa della mamma Giovanna: “Non riuscivo più a dare un significato alla vita”(Adnkronos) – Pierluigi Diaco si è raccontato in un'intervista intensa e inedita a Domenica In, ospite oggi di Mara Venier. Pierluigi Diaco: il dramma dopo la morte della madre e la crisiIl giornalista Pierluigi Diaco ha aperto il proprio cuore riguardo al devastante impatto psicologico causato dalla perdita della madre, Giovanna,...