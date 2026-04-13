Pierluigi Diaco | il dramma dopo la morte della madre e la crisi

Il giornalista ha condiviso di aver vissuto un momento molto difficile dopo la scomparsa della madre, avvenuta lo scorso 23 giugno. Ha raccontato di aver attraversato una fase di grande sofferenza emotiva e di aver cercato di affrontare il dolore nel corso delle settimane successive. La perdita della madre ha avuto un effetto significativo sulla sua vita personale, portandolo a riflettere sul proprio stato psicologico.

Il giornalista Pierluigi Diaco ha aperto il proprio cuore riguardo al devastante impatto psicologico causato dalla perdita della madre, Giovanna, avvenuta lo scorso 23 giugno. Durante un colloquio con Mara Venier nel programma Domenica In, il conduttore ha ricostruito il percorso di sofferenza che lo ha portato a una crisi depressiva profonda, fino alla necessità di un intervento psichiatrico per poter continuare la propria attività professionale su Rai2. La cronologia del dramma familiare ha inizio con un improvviso evento neurologico che ha colpito la donna. Dopo un ictus, la signora Giovanna era stata sottoposta a un intervento di trombolisi in ospedale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pierluigi Diaco: il dramma dopo la morte della madre e la crisi Referendum Giustizia, La Russa difende Pierluigi Diaco dopo gli insulti per l'appoggio al Sì: "Solidarietà"Insulti sui social a Pierluigi Diaco dopo l’endorsement per il Sì al referendum sulla giustizia. Pierluigi Diaco, la scomparsa della mamma Giovanna: “Non riuscivo più a dare un significato alla vita”(Adnkronos) – Pierluigi Diaco si è raccontato in un'intervista intensa e inedita a Domenica In, ospite oggi di Mara Venier.