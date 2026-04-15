Dopo il caso Sant’Alessio la Regione Lazio cambia le regole | meno requisiti per i direttori delle Asp

Dopo il caso Sant’Alessio, la Regione Lazio ha deciso di modificare i criteri per la nomina dei direttori delle Aziende Sanitarie Provinciali. La nuova normativa prevede requisiti più semplici e una maggiore apertura alle candidature, con l’obiettivo di ampliare la selezione e facilitare i processi di nomina. La modifica riguarda principalmente i parametri necessari per poter accedere alle posizioni di vertice delle Asp.

La Regione Lazio modifica i criteri per nominare i vertici delle Asp, ampliando la platea dei candidati e rendendo più flessibili i requisiti. La decisione arriva mentre è in corso la ridefinizione della governance del Sant’Alessio, dopo le dimissioni del direttore Massimo Canu.🔗 Leggi su Fanpage.it

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