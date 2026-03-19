Leodori del Pd Lazio ha dichiarato che sulla vicenda dell’Asp Sant’Alessio Margherita di Savoia di Roma, è necessario fare luce immediatamente, concentrandosi in particolare sulla questione relativa alla nomina del nuovo direttore. La situazione riguarda la gestione dell’Azienda di servizi alla persona dedicata ai disabili visivi e richiede risposte chiare per fare chiarezza sui fatti.

Sulla questione riguardante l’Asp Sant’Alessio Margherita di Savoia di Roma, l’Azienda di servizi alla persona disabile visiva, “serve chiarezza e serve subito. Non possiamo continuare a rinviare una decisione che è ormai diventata centrale”. Queste le parole di Daniele Leodori, consigliere regionale del Partito Democratico, che è intervenuto oggi in commissione Trasparenza del Consiglio regionale. La necessità di una decisione chiara sulla direzione dell’Asp. Leodori ha sottolineato che il problema non riguarda solo la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione (Cda), ma è soprattutto legato alla figura del direttore. “Se non sciogliamo prima questo nodo, rischiamo di ritrovarci tra poche settimane nella stessa identica situazione” – ha aggiunto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Sanita’: Leodori (Pd Lazio), su vicenda Asp Sant’Alessio serve chiarezza, prima nodo direttore

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