Sanita’ | Fp Cgil e Uil Fpl Lazio giovedi’ protesta sotto Regione per difesa Sant’Alessio

Il 12 marzo alle 15:30, i sindacati Fp Cgil Roma e Lazio e Uil Fpl Roma e Lazio organizzeranno un presidio di protesta sotto la sede della Regione Lazio. La manifestazione si concentra a difesa del presidio sanitario Sant’Alessio Margherita di Savoia. L’evento coinvolge i rappresentanti dei due sindacati e mira a richiamare l’attenzione sulla situazione del presidio.

Per giovedì 12 marzo alle 15:30, i sindacati Fp Cgil Roma e Lazio e Uil Fpl Roma e Lazio hanno annunciato un presidio di protesta che si svolgerà sotto la Regione Lazio, a sostegno del presidio sanitario Sant'Alessio Margherita di Savoia. Motivazioni della Protesta. "Le scelte della dirigenza dello storico istituto per persone cieche, sordo-cieche e ipovedenti, mortificano il lavoro e mettono a repentaglio il diritto all'assistenza e all'inclusione – si legge in una nota dei due sindacati. La Asp Sant'Alessio-Margherita di Savoia, attiva sin dall'Ottocento, garantisce diritti, inclusione, formazione e assistenza a persone cieche, sordo-cieche e ipovedenti.

