Otto persone, tra proprietari, allenatori e guidatori, sono state chiamate in giudizio per un’indagine sul doping di cavalli avvenuta all’ippodromo di Agnano. L’indagine riguarda presunti casi di somministrazione di sostanze proibite durante le corse. Le accuse si basano su analisi e testimonianze raccolte nel corso delle indagini. La vicenda riguarda un singolo episodio avvenuto nelle scorse settimane e coinvolge diverse figure del settore ippico.

Tempo di lettura: 2 minuti Otto persone, tra proprietari, allenatori e guidatori, sono state rinviate a giudizio dal Tribunale di Napoli con l’accusa di avere maltrattato i cavalli sottoponendoli a pratiche dopanti prima delle gare, con l’obiettivo di alterarne le prestazioni e ottenere risultati illeciti. A rendere nota la decisione, attraverso una nota, è l’associazione “Horse Angels ODV”, che si occupa della tutela, del recupero e della riabilitazione dei cavalli maltrattati o destinati al macello. I reati contestati dalla Procura di Napoli – maltrattamento di animali e frode in competizioni sportive – sono legati al mondo delle corse al trotto all’Ippodromo di Agnano.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Doping su cavalli all’ippodromo di Agnano, in otto a giudizio

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