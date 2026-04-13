Roma | al via lavori su piste ippodromo Capannelle corse cavalli a settembre

Sono iniziati i lavori di riqualificazione delle piste dell’ippodromo delle Capannelle a Roma, con interventi di sistemazione che riguardano le superfici dedicate alle corse di cavalli. Le operazioni sono state avviate questa settimana e si concentrano sulla manutenzione delle aree di competizione. L’intervento prevede lavori di miglioramento e adeguamento, in vista delle corse programmate per il mese di settembre.

Sono iniziati i lavori di sistemazione e riqualificazione delle piste dell’ippodromo delle Capannelle a Roma. L’obiettivo di questi interventi è quello di far ripartire le corse dei cavalli entro il mese di settembre. “Inizia la nuova era dell’ippodromo. Abbiamo avviato i lavori di manutenzione ordinaria delle piste per il trotto e del galoppo: un’operazione che prevede oltre 3 mila tonnellate di sabbia necessarie per la condizione disastrosa che abbiamo trovato, la quale impedisce anche gli allenamenti dei cavalli. Oggi è iniziata anche la consegna e la messa in posa delle nuove gabbie di partenza del galoppo, acquistate da noi”, ha dichiarato l’assessore ai Grandi eventi e Sport di Roma Capitale, Alessandro Onorato, che ha inaugurato il cantiere.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Roma, Ippodromo delle Capannelle: al via la manutenzione delle piste per trotto e galoppoRoma, 13 aprile 2026 – Sono stati avviati i lavori di manutenzione ordinaria delle piste per il trotto e il galoppo all‘Ippodromo delle Capannelle.

A Capannelle niente corse fino a settembre. E gli operatori bloccano l'Appia a RomaOggi è prevista una riunione presso il ministero dell'Agricoltura per rimodulare le corse previste presso l'ippodromo capitolino Strada bloccata...

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