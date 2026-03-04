Tony Colombo in concerto all' Ippodromo di Agnano

Sabato 12 settembre 2026, Tony Colombo si esibirà in concerto all’Ippodromo di Agnano. L’evento si terrà nella struttura situata nella zona di Agnano e rappresenta una delle principali esibizioni dell’artista in questa stagione. La serata vedrà la presenza di numerosi spettatori pronti a seguire la performance dal vivo.

Sabato 12 settembre 2026, Tony Colombo sarà in concerto all'Ippodromo di Agnano, per quello che si preannuncia come il live più imponente della sua carriera. Per la prima volta, l'artista sfida le grandi dimensioni con una produzione da stadio, progettata per accogliere oltre 30.000 spettatori in una notte che fonde tecnologia, emozione e l'anima pop della canzone napoletana moderna. Uno show di portata internazionale"L'allestimento - annuncia una nota dedicata all'evento - segna un punto di svolta per la musica live nel Sud Italia: un palco di ultima generazione con superfici Led ad alta definizione, un impianto audio immersivo e un disegno luci curato dai migliori professionisti del settore.

