Nuovo ospedale in Martesana Incontro pubblico

È stato organizzato un incontro pubblico per discutere della possibilità di costruire un nuovo ospedale pubblico di primo livello nella zona della Martesana. Durante l'evento sono stati presentati dettagli relativi alla proposta e alle modalità di realizzazione dell’opera. L’iniziativa ha coinvolto cittadini, professionisti sanitari e rappresentanti istituzionali, che hanno ascoltato con attenzione le informazioni condivise. La discussione si inserisce nel contesto di un progetto volto a migliorare l’assistenza sanitaria nel territorio.

"L’ospedale pubblico di primo livello: ora si può fare". La proposta di realizzazione di un nuovo ospedale in Adda Martesana al centro di un nuovo incontro pubblico: dopo un’assemblea tenutasi nei giorni scorsi a Basiano si va a Liscate, dove un incontro aperto alla cittadinanza, organizzato dal comitato promotore del progetto, è indetto per la serata di giovedì, all’auditorium Etty Hillesum di via Dante Alighieri. Vi prenderanno parte il consigliere regionale di Noi Moderati Nicolas Gallizzi (nella foto), primo firmatario della mozione sul tema approvata in Regione nello scorso gennaio; Vittorio Mapelli, ex sindaco di Grezzago e docente di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nuovo ospedale in Martesana. Incontro pubblico Un nuovo ospedale in Martesana?: "Melzo si candidi, ospitiamolo qui""Eventuale" nuovo ospedale di primo livello in Martesana, "si candidi Melzo ad ospitarlo", mozione pronta ad approdare in consiglio comunale. Nuovo ospedale in Martesana, Gorgonzola chiama la Regione: “Indispensabile al territorio”Gorgonzola (Milano), 4 febbraio 2026 -Al voto l’unanimità (meno uno), “meglio noi dei nostri colleghi in Consiglio regionale”: passa in aula la... Temi più discussi: Nuovo ospedale in Martesana. Incontro pubblico; Un ospedale di primo livello per l’Adda Martesana: tre soluzioni allo studio; Sanita': gli avvenimenti di LUNEDI' 30 marzo; Area popolosa, ma senza Ospedale di Comunità. Un nuovo ospedale in Martesana?: Melzo si candidi, ospitiamolo quiEventuale nuovo ospedale di primo livello in Martesana, si candidi Melzo ad ospitarlo, mozione pronta ad approdare in consiglio comunale. È stata presentata dal Partito democratico, ma già ... ilgiorno.it Nuovo ospedale della Martesana. Melzo e Gessate alzano la mano. La priorità: piano di rilancio dell’areaNuovo ospedale della Martesana, dopo quella di Gorgonzola le candidature formali di Melzo e Gessate: due mozioni sul tema, seppure con distinguo, approvate nella stessa sera nei consigli comunali. ilgiorno.it Nuovo ospedale di Siracusa, Cannata (FdI): “Firmati gli atti dal ministro alla Salute, l’iter prosegue. avanti con responsabilità” - facebook.com facebook