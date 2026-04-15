Cagliari donna precipita da terzo piano e muore | non si esclude l’omicidio

Una donna di 66 anni, di nazionalità rumena, è deceduta dopo essere precipitata dal terzo piano di un edificio nel Cagliaritano. La vittima è stata trovata nel cortile dell’abitazione da un pensionato di 87 anni che la ospitava. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto, senza escludere che si possa trattare di un omicidio. Nessuna altra persona è stata ancora ascoltata o identificata in relazione all’evento.

(Adnkronos) – Una donna è morta nel Cagliaritano dopo un volo dal terzo piano. La vittima, 66enne rumena, è stata trovata nel cortile da un pensionato 87enne che la ospitava in casa. È stato lui a dare l’allarme e i carabinieri lo stanno interrogando per scoprire cosa sia successo. Non si esclude nessuna ipotesi ed è stata disposta l’autopsia sul corpo della donna per fare chiarezza sulla tragedia. —[email protected] (Web Info) Innovazione e decarbonizzazione: Daikin protagonista alla Milano Design Week 2026 nella “Città delle Idee” di Solferino 28 Innovazione e decarbonizzazione: Daikin protagonista alla Milano Design Week 2026 nella “Città delle Idee” di Solferino 28🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Cagliari, precipita dal terzo piano e muore: non si esclude omicidioUna donna di 66 anni di origini romene è stata trovata morta durante la notte in via Logudoro a Selargius, nella città metropolitana di Cagliari.

Donna precipita dal terzo piano della sua abitazione a Selargius e muore: non si esclude ipotesi omicidioUna donna di 66 anni è precipitata dal terzo piano dell'abitazione nella quale viveva da qualche tempo a Selargius, nella città metropolitana di...

Temi più discussi: Selargius, donna precipita dal terzo piano di una palazzina: indagini in corso, aperta l’ipotesi omicidio; Selargius, donna precipita dal terzo piano e muore; Giallo a Selargius: donna precipita dal terzo piano e muore; Donna precipita dal terzo piano a Selargius e muore: indagini in corso.

Donna precipita dal terrazzo e muore, giallo a Selargius (Cagliari). Non è escluso l’omicidioLa vittima è una 66enne di origini romene, l’88enne proprietario di casa dà l’allarme. Le circostanze della caduta non sono chiare ... quotidiano.net

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ex tunnel militari a Cagliari. Qui passavano le vene infiammabili dei carburanti di guerra. Tanti anni fa. smantellati… e imbrattati, pur sempre storia e sacrificio umano. #marcellopolastri #polastri #polmarx #cagliarisotterranea #urbex_supreme - facebook.com facebook

Nuovo stadio di Cagliari, discussione fiume in Aula: «Darà tanto alla città» x.com