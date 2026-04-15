Una donna è stata trovata morta nel cortile di un edificio residenziale. Le prime ipotesi indicano che potrebbe essere precipitata dal terzo piano, dalla terrazza dell’appartamento dove viveva da tempo. L’appartamento è abitato da un uomo anziano, con cui condivideva l’abitazione. Secondo le fonti investigative, proprio lui sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati. La vicenda è al momento sotto esame delle forze dell’ordine.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe precipitata dal terzo piano, dalla terrazza dell’appartamento in cui viveva da tempo insieme all’anziano, verosimilmente con il ruolo di badante. Un uomo di 87 anni è indagato per omicidio nell’inchiesta sulla morte di Florina Florea, la 66enne di origine romena trovata senza vita nel cortile di un’abitazione a Selargius, nella Città Metropolitana di Cagliari. L’uomo, Mariano Pinna, è il proprietario dell’immobile e aveva dato lui stesso l’allarme ai carabinieri nella notte. L’iscrizione nel registro degli indagati. L’iscrizione di Pinna nel registro degli indagati viene definita dagli investigatori un atto dovuto, necessario per consentire alla procura e ai carabinieri di svolgere tutti gli accertamenti tecnici e investigativi utili a chiarire la dinamica della tragedia.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Donna trovata morta nel cortile, poi lo shock: “Indagato proprio lui”

Milano, donna trovata morta in via Paruta: la Procura indaga per omicidio

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Donna trovata morta a Selargius dopo una caduta dal terzo piano. Indagini dei carabinieri in corso, non esclusa l’ipotesi di omicidio. Disposta l’autopsia. - facebook.com facebook

Una donna di 66 anni di origini rumene è stata trovata morta durante la notte in via Logudoro a Selargius, Cagliari. La donna sarebbe precipitata dalla terrazza di una abitazione, ma i carabinieri non escludono alcuna ipotesi, nemmeno quella dell'omicidio. x.com