Trovano un corpo sul balcone poi lo shock | Ma è lei Trovata morta la leggenda

Nel pomeriggio di sabato 24 gennaio, a Roma, un uomo è stato trovato senza vita sul balcone della propria abitazione. Il ritrovamento è avvenuto in zona Colle Salario e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine per gli accertamenti. Ora è stata resa nota l’identità della vittima, una figura conosciuta al grande pubblico. Ritrovamento sul balcone a Roma: intervento dei carabinieri. Secondo quanto ricostruito, la scoperta è stata fatta da una donna che ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno avviato le verifiche di rito per chiarire la dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Tvzap.it

