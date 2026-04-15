Luca Ward, noto attore e voce tra le più riconoscibili nel doppiaggio italiano, è il protagonista del nuovo spot del ministero della Salute. Lo spot si concentra sulla promozione della donazione di organi e tessuti, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’argomento. La campagna mira a incoraggiare più persone a considerare la donazione come una scelta possibile e importante.

È Luca Ward, attore nonché una delle voci più iconiche del doppiaggio italiano, il protagonista del nuovo spot del ministero della Salute per sensibilizzare sulla donazione di organi e tessuti. “Vi assicuro che è una sensazione bellissima: è come se mia mamma esistesse ancora”, dice il celebre attore e doppiatore. “Ringrazio Ward che con generosità ha accettato di essere testimonial, il suo nome e la sua voce sono una garanzia”, dichiara il ministro della Salute Orazio Schillaci. “Lo slogan ‘Dai voce al tuo sì. Scegli di donare’ raggiungerà il cuore di milioni di italiani”, assicura il ministro. Donazioni: il record del 2025. La strada intrapresa è quella giusta: il 2025 ha sancito un record storico, facendo registrare i numeri più alti di sempre, con 2.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Donazioni, Luca Ward testimonial del nuovo spot ‘Dai voce al tuo sì’

Presentazione della Campagna Nazionale per la donazione di organi e tessuti 2026 | CNT

Notizie correlate

"La Voce del Vino" con Luca Ward: teatro, musica e danza per raccontare il nettare di BaccoTorre Santa Susanna si prepara ad accogliere un evento unico che unisce cultura, spettacolo ed eccellenza enologica.

Luca Ward registra la sua voce come marchio per difendersi dall'AIIl doppiatore romano, tra le voci più note del panorama cinematografico, ha depositato la sua voce.

Contenuti e approfondimenti

Si parla di: Campagna nazionale per la donazione di organi, tessuti e cellule.

Dai voce al tuo si', Luca Ward nello spot per la donazione di organiUn racconto corale che mostra in modo semplice e diretto le conseguenze concrete di una scelta dichiarata in vita: grazie a quel 'si'' alla ... notizie.tiscali.it

Dai voce al tuo Sì, al via la Campagna nazionale per la donazione di organi e tessuti. Nello spot Luca WardPresentata la nuova campagna di sensibilizzazione per la donazione di organi e tessuti, promossa dal Ministero della Salute e dal Centro nazionale Trapianti con Luca Ward come protagonista ... quotidianosanita.it