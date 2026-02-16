La Voce del Vino con Luca Ward | teatro musica e danza per raccontare il nettare di Bacco
Torre Santa Susanna si prepara ad accogliere un evento unico che unisce cultura, spettacolo ed eccellenza enologica. Domenica 1 marzo 2026 alle ore 19:00, il Teatro Comunale ospiterà La Voce del Vino, un viaggio teatrale nel mondo del vino tra racconto, musica e danza, promosso da Vinifare Group. Protagonista straordinario della serata sarà Luca Ward, una delle voci più amate e riconoscibili del panorama artistico italiano, che accompagnerà il pubblico in un percorso emozionale capace di intrecciare narrazione, suggestioni sonore e movimento scenico. Il vino diventa così non solo tema, ma filo conduttore culturale e simbolico: memoria, territorio, convivialità e racconto di civiltà.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Luca Ward sul palco del teatro comunale di Loreto con "Il talento di essere tutti e nessuno"
Questa sera, il teatro comunale di Loreto si riempie per lo spettacolo di Luca Ward, "Il talento di essere tutti e nessuno".
