Donald Trump ha dichiarato di essere rimasto sorpreso dalle posizioni di Giorgia Meloni riguardo al sostegno nella guerra in corso, affermando di aver pensato avesse più coraggio. In un'intervista telefonica al Corriere della Sera, l’ex presidente ha anche espresso il suo disappunto nei confronti del Papa, sostenendo che non comprende la minaccia rappresentata dall’Iran, che definisce nucleare. Queste affermazioni sono state rilasciate in un momento di tensione politica e diplomatica.

«Giorgia Meloni non vuole aiutarci nella guerra, sono scioccato». Così Donald Trump parlando al telefono con il Corriere della Sera. «Piace il fatto che la vostra presidente non stia facendo nulla per ottenere il petrolio? - chiede Donald Trump - Piace alla gente? Non posso immaginarlo. Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo». E ancora: «È lei che è inaccettabile, perché non le importa se l'Iran ha una arma nucleare e farebbe saltare in aria l'Italia in due minuti se ne avesse la possibilità», ha detto sulle parole della premier dopo l'attacco del presidente americano al Papa. E su Leone, dopo le parole di ieri che hanno scatenato l'indignazione in tutto il mondo cattolico e non solo, aggiunge: «Non ha idea di cosa sta succedendo in Iran».🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Trump: «Scioccato da Meloni, mi sbagliavo su di lei: pensavo avesse coraggio. Il Papa non capisce che l'Iran è una minaccia nucleare»

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Trump al Corriere, 'scioccato da Meloni, pensavo avesse coraggio'"Giorgia Meloni non vuole aiutarci nella guerra, sono scioccato": lo afferma Donald Trump parlando al telefono con il Corriere della Sera.