Ignazio La Russa ha commentato l’attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni, sottolineando che non si tratta di una questione irrisolvibile e che in amicizia è importante essere chiari. La sua dichiarazione arriva in risposta alle critiche rivolte dall’ex presidente statunitense alla leader italiana. La Russa ha aggiunto che solo chi non conosce il rapporto tra i due può pensare a problemi insormontabili.

Ignazio La Russa torna sull’attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni. “Solo chi non conosce il rapporto tra l’Italia e il Papa e La Chiesa cattolica, può immaginare che il presidente del Consiglio non reagisca a un attacco al pontefice “, ha dichiarato il presidente del Senato a margine della presentazione del volume ‘Per una nuova economia. Costruire paradigmi basati su persona, etica, fiducia e cooperazione’ di Elena Beccalli, nella Sala Zuccari del Senato. “Non c’è niente di insanabile perché Meloni e il governo italiano sanno benissimo che anche nei rapporti di amicizia la chiarezza è d’obbligo – prosegue – Giorgia Meloni, come cattolica e come presidente del Consiglio, non può e non avrebbe mai potuto stare in silenzio di fronte a un atteggiamento nei confronti del Papa come quello che si è verificato da parte del presidente Trump”.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Attacco di Trump a Meloni, La Russa: Nulla di insanabile, in amicizia la chiarezza è d'obbligo

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