Donald Trump ha annunciato la fine del rapporto con Giorgia Meloni, affermando che le cose non sono più come prima. La questione si è riaccesa dopo uno scambio di battute riguardante una frase sul petrolio di Hormuz, seguito da un confronto su un episodio legato a Papa Leone. Dopo queste dichiarazioni, l'ex presidente ha continuato a criticare la leader italiana, coinvolgendo anche altri temi internazionali.

Il mondo cambia velocemente, così come anche i rapporti. Quello tra Giorgia Meloni e Donald Trump, stando alle parole del presidente Usa, sembrerebbe irrimediabilmente compromesso dopo lo scontro non tanto su Papa Leone XIV, quanto sul mancato supporto dell’Italia agli Usa nella guerra contro l’Iran. Il tycoon è tornato all’attacco della premier tirando in ballo lo stretto di Hormuz e il petrolio. Il nuovo attacco di Trump a Meloni Il riferimento al petrolio dallo stretto di Hormuz Cronaca di un'amicizia finita: dalla Casa Bianca allo scontro Meloni "vittima" secondo la Cnn Il nuovo attacco di Trump a Meloni Mercoledì 15 aprile, in un’intervista a Fox News lunga poco meno di 20 minuti, Donald Trump ne ha dedicato qualcuno a Giorgia Meloni.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Donald Trump cancella il rapporto con Giorgia Meloni "non è più come prima": la frase sul petrolio da Hormuz

NICOLA PORRO: GIORGIA MELONI MANDA AL DIAVOLO DONALD TRUMP DOPO LA FRASE INFELICE SULLA NATO

Notizie correlate

Trump attacca di nuovo Giorgia Meloni: “Non abbiamo più lo stesso rapporto, è stata negativa”Prima è tornato ad attaccare Papa Leone XIV, adesso tocca, di nuovo, all’ex amica Giorgia Meloni.

Leggi anche: La sintonia tra Donald Trump e Giorgia Meloni scricchiola: «Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo»

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Trump all’Iran: un ultimatum dopo l’altro; Perché Donald Trump alza la posta sul tavolo; Trump attacca Leone XIV: Debole e liberal. I vescovi Usa: Il Papa non è un rivale né un politico; Trump, Leone XIV, e la minaccia della pace che rischia di rovinare i piani del tycoon.

Donald Trump cancella il rapporto con Giorgia Meloni non è più come prima: la frase sul petrolio da HormuzDonald Trump è tornato all'attacco di Giorgia Meloni dopo lo scontro su Papa Leone: il vero tema è il mancato appoggio nella guerra contro l'Iran ... virgilio.it

Trump cancella il post che lo ritraeva come GesùL’account Truth Social di Trump ha rimosso un’immagine che lo ritraeva come una figura cristologica, dopo un’ondata di indignazione trasversale ... lascimmiapensa.com

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, torna a criticare Giorgia Meloni e il rapporto con l’Italia. In un’intervista al programma Mornings with Maria su Fox News, Trump ha dichiarato: «Non abbiamo più lo stesso rapporto, è stata negativa. Con chiunque ci - facebook.com facebook

È "quasi finita" la guerra in Iran, dopo le operazioni americane e israeliane avviate il 28 febbraio, fermate da una fragile tregua. Ne è convinto Donald Trump. Anzi, "è più che possibile che finisca entro aprile" secondo il presidente Usa. Queste le ultime notizie x.com