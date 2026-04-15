Donald Trump ha criticato pubblicamente Giorgia Meloni, affermando di essere rimasto scioccato e di aver pensato che avesse coraggio. Le sue dichiarazioni rappresentano un cambiamento rispetto alle precedenti parole di apprezzamento rivolte alla premier italiana, che ora vengono meno. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i media e gli osservatori politici, che seguono con attenzione gli sviluppi di questa presa di posizione.

Donald Trump ha attaccato duramente Giorgia Meloni e parlato apertamente di delusione: “ Sono scioccato, pensavo avesse coraggio ”, parole queste che segnano una rottura rispetto al recente passato, quando il leader americano ha definito la premier una grande alleata. Al centro dello scontro ci sono questioni internazionali molto delicate, come la guerra, il ruolo della NATO e la crisi legata all’Iran, con il confronto che si è acceso nello specifico dopo alcune dichiarazioni sul Papa, che hanno ulteriormente inasprito i rapporti. Il caso ha avuto subito un forte impatto politico e mediatico, riaprendo il dibattito sulle relazioni tra Stati Uniti ed Europa.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Donald Trump attacca Giorgia Meloni: “Sono scioccato, pensavo avesse coraggio”, ecco cosa è successo e perché la situazione sta preoccupando tutti

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Trump attacca Meloni: “Scioccato, pensavo avesse coraggio”Donald Trump torna a criticare apertamente l’Italia e, in particolare, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.