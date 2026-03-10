Donald Trump afferma che la guerra in Iran finirà presto

Il 9 marzo, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che la guerra in Iran finirà presto. Ha affermato che le ostilità sono destinate a concludersi nel prossimo futuro, senza fornire dettagli specifici sui tempi o le modalità. La sua dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di crescente tensione tra i due paesi. La dichiarazione è stata riportata senza ulteriori commenti ufficiali o reazioni immediate.

Poche ore prima, durante una conferenza stampa a Miami, la prima dall’inizio della guerra lanciata il 28 febbraio dagli Stati Uniti e da Israele, Trump aveva affermato che la guerra sarebbe finita presto, senza fornire ulteriori dettagli. Aveva anche annunciato la revoca delle sanzioni petrolifere nei confronti di alcuni paesi “per ridurre i prezzi”. Le parole di Trump hanno provocato un’immediata riduzione dei prezzi del petrolio e una ripresa delle borse asiatiche. Il presidente statunitense ha però minacciato di colpire l’Iran “molto più duramente” se “prenderà in ostaggio il mondo” bloccando il commercio del petrolio attraverso lo stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Trump ha affermato che l'operazione militare contro l'Iran sta raggiungendo i propri obiettivi

