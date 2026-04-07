Avis e Valtur insieme per La giornata della solidarietà | gadget per chi dona il sangue

Si rinnova l’appuntamento con la “Giornata della Solidarietà”, un evento giunto alla sua 15esima edizione e promosso da Valtur Brindisi in collaborazione con Avis Comunale di Brindisi. L’iniziativa ha come obiettivo quello di promuovere la donazione di sangue, offrendo ai partecipanti gadget come segno di riconoscimento. La giornata si svolge in diverse location della città, coinvolgendo volontari e cittadini interessati a contribuire alla causa.

Quindicesima edizione, appuntamento al Palapentassuglia domenica 12 aprile 2026. Cittadini invitati, necessaria prenotazione BRINDISI - Torna l'appuntamento con la "Giornata della Solidarietà”, iniziativa che mira a incentivare la donazione di sangue, giunta alla 15esima edizione, organizzata da Valtur Brindisi, in collaborazione con Avis Comunale di Brindisi. Si tratta di un vero e proprio appuntamento fisso tra sport e solidarietà. La ‘Giornata della solidarietà 2026’ si svolgerà domenica 12 aprile dalle ore 08 alle ore 12 presso il Palasport “Elio Pentassuglia”. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Potranno donare persone... 🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: Donazioni di sangue in calo a San Donà, l'appello di Avis Avis Go, solidarietà col turbo. Raccolta sangue itinerante grazie a un’unità mobileÈ stata definita un’officina della solidarietà la nuova unità mobile attrezzata per la raccolta di sangue intero e plasma acquistata da Avis...