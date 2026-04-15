Domenica di festa in via Nizza tra aree pedonale mercatini e circo per i bambini | l' evento il 19 aprile viabilità e tratti chiusi

Domenica 19 aprile 2026, via Nizza sarà chiusa al traffico tra via Valperga Caluso e corso Dante dalle 9:00 alle 19:00, per consentire lo svolgimento di un evento dedicato a famiglie e cittadini. Durante la giornata si terranno mercatini, attività per bambini e spettacoli di circo, offrendo uno spazio di aggregazione e svago nel centro cittadino. La viabilità sarà modificata per tutta la durata dell'iniziativa.

Domenica 19 aprile 2026 via Nizza si ferma per lasciare spazio alla socialità e allo shopping: dalle ore 9:00 alle 19:00, il tratto compreso tra via Valperga Caluso e corso Dante si trasformerà in una grande isola pedonale. La festa di quartiere promette una giornata di svago per residenti e.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Il punto sull’A14 dopo la frana di Petacciato, i tratti chiusi e la viabilità alternativa. Il Molise divide in due l’ItaliaRoma, 8 aprile 2026 – La frana di Petacciato in Molise, la più grande d'Europa, ha ricominciato a muoversi e divide in due l'Italia lungo la dorsale... Fiere e domenica pedonale: strade chiuse e modifiche a viabilità e busFiera di San Giuseppe a Bolzaneto, di Primavera a Marassi e domenica pedonale a San Teodoro: tanti appuntamenti il 29 marzo Domenica 29 marzo 2026... Altri aggiornamenti Temi più discussi: La carica dei 1.300 per una domenica di festa e di corsa al parco Ducale; II Domenica di Pasqua A – 2026; A Comabbio l’Associazione dei Laghi si presenta con una domenica di festa e solidarietà; Confesercenti Arezzo: domenica 19 aprile torna in Casentino la Fiera di San Torello. II domenica di Pasqua, domenica della Divina MisericordiaDomenica II di Pasqua - Anno A «A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati» (Gv 20) ====================== Unità Pastorale Alta Val Dolo e Val ... redacon.it Oggi 12 aprile, Domenica della Divina Misericordia: la festa dello sconfinato amore di DioRichiesta da Gesù a santa Faustina Kowalska, la Domenica della Divina Misericordia è la festa per celebrare il suo amore sconfinato. lalucedimaria.it 14/4/26. Foglietto parrocchiale della II domenica di Pasqua della CCS di Porto Viro e della CCS di Navicella-Brondolo x.com Domenica di festa a Lauriano per l'intitolazione della biblioteca civica a Nilde Iotti, partigiana, madre Costituente e prima donna presidente della Camera. La Città metropolitana di Torino ha accolto con grande piacere l'invito della sindaca del Comune di L facebook