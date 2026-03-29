Fiere e domenica pedonale | strade chiuse e modifiche a viabilità e bus

Domenica 29 marzo 2026, alcune strade di Genova saranno chiuse o modificate a causa di due fiere che si svolgono rispettivamente in Val Polcevera e in Val Bisagno. Durante l’intera giornata, le aree interessate vedranno cambiamenti alla circolazione veicolare e alle linee di trasporto pubblico, con l’obiettivo di garantire lo svolgimento degli eventi e la sicurezza dei partecipanti.

Fiera di San Giuseppe a Bolzaneto, di Primavera a Marassi e domenica pedonale a San Teodoro: tanti appuntamenti il 29 marzo Domenica 29 marzo 2026 con due importanti fiere che si svolgono a Genova, una in Val Polcevera e una in Val Bisagno, entrambe con modifiche alla viabilità. A Bolzaneto c'è la Fiera di San Giuseppe, che è stata spostata di una settimana per la presenza di un cantiere stradale nella zona e per la concomitanza con il referendum e il seggio elettorale in una delle vie coinvolte dall'appuntamento. Si tratta dell’appuntamento fieristico principale della Vallata: le strade di Bolzaneto sono oggi animate da circa 200 banchi di merci varie, prodotti tipici, enogastronomia, e rivenditori di piante, vivaisti e coltivatori diretti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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