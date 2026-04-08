Una grande frana si è verificata a Petacciato, nel Molise, interessando la più vasta di Europa. La massa di terra in movimento ha provocato la chiusura dell’autostrada A14 tra Vasto Sud e Termoli, oltre alla linea ferroviaria che attraversa la zona. Attualmente, sulla tratta interessata, si sono rese necessarie deviazioni e percorsi alternativi per il traffico veicolare e ferroviario, dividendo temporaneamente in due l’Italia lungo la costa adriatica.

Roma, 8 aprile 2026 – La frana di Petacciato in Molise, la più grande d'Europa, ha ricominciato a muoversi e divide in due l'Italia lungo la dorsale adriatica: chiuse l'autostrada A14 tra Vasto Sud e Termoli e la linea ferroviaria. La riattivazione della storica frana è stata causata dall'ondata di maltempo che nei giorni scorsi si è abbattuta sul litorale molisano portando al crollo del ponte sul Trigno sulla statale 87. “La situazione è molto complessa e ci preoccupa, serviranno qualche settimana se non addirittura qualche mese per ripristinare la viabilità ” ha detto Fabio Ciciliano, capo dipartimento della Protezione Civile. Il fronte... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il punto sull’A14 dopo la frana di Petacciato, i tratti chiusi e la viabilità alternativa. Il Molise divide in due l’Italia

Frana di Petacciato, caos in A14: “Mesi per ripristinare la viabilità in Molise”. Treni fermi, passeggeri bloccati ore a Vasto e PescaraRoma, 7 aprile 2026 – Ci vorranno “settimane se non mesi” per ripristinare i segmenti dell’A14 e della ferrovia adriatica interessati dalla frana di...

La frana di Petacciato divide l'Italia in due fra treni soppressi, autostrada chiusa e disagi: la situazione 24 ore dopoÈ un'Italia divisa in due quella che, da meno di 24 ore, sta patendo chiusure stradali e interruzioni della linea ferroviaria a tempo - almeno al...

Temi più discussi: Frana Molise, Ciciliano: Mesi per ripristino A14 e ferrovia. Chigi: verifiche in corso; Dopo le abbondanti piogge, ritorna la frana del Petacciato, in Molise: chiuse la linea ferroviaria e la A14 tra Termoli e Vasto; VIDEO. Frana a Petacciato. Chiuso in A14 anche tratto Poggio Imperiale - Vasto Sud. Evacuati in 50. 'Italia divisa in due'; A14, Ciciliano: Per i lavori serviranno mesi. Roberti: Frana tra le più grandi d’Europa.

Il punto sull’A14 dopo la frana di Petacciato, i tratti chiusi e la viabilità alternativa. Il Molise divide in due l’ItaliaBinari deformati dal movimento franoso, stop alla circolazione ferroviaria. Sospese le lezioni in tutte le scuole, 60 sfollati. Ciciliano: Situazione complessa, ci vorranno mesi per ripristinare la v ... quotidiano.net

«Io, bloccato sull'A14 allagata con le gomme esplose: assurdo che non abbiano chiuso l'autostrada» FOTO/VIDEOLa testimonianza di un automobilista che nella notte tra l'1 e il 2 aprile rientrava in Puglia per le ferie di Pasqua: una strage di auto su quel tratto senza manutenzione ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Le immagini del drone restituiscono l’ampiezza dei danni alle infrastrutture causati da quella che viene considerata tra le più estese frane d’Europa. Il fronte franoso, che si trova in Molise, ha coinvolto sia l’A14 che il tratto ferroviario, dividendo in due l’Italia. Al - facebook.com facebook

Frana a Petacciato, paese isolato, A14 e ferrovia bloccate. "Fino a che non si ferma è impossibile intervenire” (VIDEO) x.com