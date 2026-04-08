Il punto sull’A14 dopo la frana di Petacciato i tratti chiusi e la viabilità alternativa Il Molise divide in due l’Italia

Da quotidiano.net 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una grande frana si è verificata a Petacciato, nel Molise, interessando la più vasta di Europa. La massa di terra in movimento ha provocato la chiusura dell’autostrada A14 tra Vasto Sud e Termoli, oltre alla linea ferroviaria che attraversa la zona. Attualmente, sulla tratta interessata, si sono rese necessarie deviazioni e percorsi alternativi per il traffico veicolare e ferroviario, dividendo temporaneamente in due l’Italia lungo la costa adriatica.

Roma, 8 aprile 2026 – La  frana di Petacciato  in Molise, la più grande d'Europa, ha ricominciato a muoversi e divide in due l'Italia lungo la dorsale adriatica: chiuse l'autostrada A14 tra Vasto Sud e Termoli e la linea ferroviaria. La riattivazione della storica frana è stata causata dall'ondata di maltempo che nei giorni scorsi si è abbattuta sul litorale molisano portando al crollo del ponte sul Trigno sulla statale 87. “La situazione è molto complessa e ci preoccupa, serviranno qualche settimana se non addirittura qualche mese per ripristinare la viabilità ” ha detto Fabio Ciciliano, capo dipartimento della Protezione Civile. Il fronte... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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