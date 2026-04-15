Domenica con la Compagnia Bergheré da Spazio Mumu spettacolo per famiglie di teatro e giocoleria

Domenica, presso lo Spazio Mumu, si terrà uno spettacolo per famiglie organizzato dalla Compagnia Bergheré, inserito nella rassegna 'Gran Varieté'. L’evento è promosso dall’Acquario della Memoria e dall’Associazione VivaVoce e si svolge all’interno della sede dello Spazio Mumu. La compagnia presenta lo spettacolo intitolato 'Solo duo ensemble', che combina teatro e giocoleria.

Nell'ambito della rassegna 'Gran Varieté' a cura di Acquario della Memoria e Associazione VivaVoce, lo Spazio Mumu ospita presso la sua sede la Compagnia Begheré nello spettacolo 'Solo duo ensemble'.Un’esperienza coinvolgente per tutte le età, dove poesia, comicità e virtuosismo circense si.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Al teatro comunale di Novoli spettacoli per famiglie con la Compagnia Arione De FalcoStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) NOVOLI - Una fiaba... Teatro: a Pernate debutto per la compagnia "La Marmotta" con lo spettacolo "Classe di ferro"Dopo la pausa natalizia riprende la stagione 2025-2026 al Teatro Sant'Andrea di Pernate con un cambio di programma.