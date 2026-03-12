Al teatro comunale di Novoli spettacoli per famiglie con la Compagnia Arione De Falco

Domenica 15 marzo al Teatro Comunale di Novoli si terrà uno spettacolo per famiglie della Compagnia Arione De Falco, parte della rassegna

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) NOVOLI - Una fiaba ironica e poetica sull’amicizia e sul superare la paura dell’altro. Domenica 15 marzo (ore 17:45 ingresso 8 euro - ridotto 6 euro) al Teatro Comunale di Novoli per la rassegna Ci vuole un fiore - Famiglie a teatro in scena Le rocambolesche avventure dell’orso Nicola, del ragnetto Eugenio e del moscerino che voleva vedere il mondo e che rese tutti felici della Compagnia Arione De Falco, con il sostegno di Catalyst, con Alberto Branca, Annalisa Arione, Dario De Falco, in collaborazione con Annalisa Cima con musiche di Enrico Messina (dai 5 anni). 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Articoli correlati

Leggi anche: La Compagnia Antonio Games torna al Teatro Comunale di Modena con “Carmen”

Cesenatico, al Comunale partono gli spettacoli per famiglie: primo appuntamento con "Vassilissa e la Babaracca"Anche a Cesenatico, il calendario di spettacoli si apre a un nuovo anno ricco di appuntamenti dedicati alle famiglie e ai più piccoli.

Una selezione di notizie su Compagnia Arione De

Discussioni sull' argomento Domenica 15 marzo la Compagnia Arione De Falco per la rassegna Ci vuole un fiore - Famiglie a teatro; Sabato 7 e domenica 8 marzo | CAMPI SALENTINA (LE) | Shhh! e Smile di Factory Compagnia Transadriatica per la rassegna Ci vuole un fiore.

Al teatro comunale di Novoli spettacoli per famiglie con la Compagnia Arione De FalcoNOVOLI - Una fiaba ironica e poetica sull’amicizia e sul superare la paura dell’altro. Domenica 15 marzo (ore 17:45 | ingresso 8 euro - ridotto 6 euro) al Teatro Comunale di Novoli per la rassegna Ci ... lecceprima.it

Domenica 15 marzo la Compagnia Arione De Falco per la rassegna Ci vuole un fiore – Famiglie a teatroNOVOLI (Lecce) - Una fiaba ironica e poetica sull'amicizia e sul superare la paura dell'altro. Domenica 15 marzo (ore 17:45 | ingresso 8 euro - ridotto 6 ... corrieresalentino.it

Compagnia Arione de Falco. Anna Abatemattei · Ti parlero' d'amor. Noi stiamo continuando a girare anche se ci scordiamo di fare foto, video, di archiviare momenti. Ma tutto resta, qui da qualche parte. Non abbiamo nemmeno una foto fatta a Pavia ma di quell - facebook.com facebook