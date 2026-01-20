Teatro | a Pernate debutto per la compagnia La Marmotta con lo spettacolo Classe di ferro
Riprende la stagione teatrale 2025-2026 al Teatro Sant'Andrea di Pernate, con un nuovo spettacolo della compagnia
Dopo la pausa natalizia riprende la stagione 2025-2026 al Teatro Sant'Andrea di Pernate con un cambio di programma. Il cartellone dedicato ai gruppi amatoriali dà appuntamento sabato 24 gennaio alle 21.15 nello spazio di via Turbigo 8: sul palco (in sostituzione del Gruppo Teatro L'Aratro) ci
