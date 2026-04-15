Domenica 26 aprile si è aperta la prevendita per la partita contro Trieste, ultima sfida di Eurolega prevista per questa stagione. Dopo questo incontro, la squadra affronterà due partite in casa e altre due in trasferta per completare il campionato di serie A. La partita contro Trieste rappresenta l’ultimo impegno europeo prima di chiudere la stagione regolare nei rispettivi campionati.

L’ultimo confronto di Eurolega alle porte, poi due sfide casalinghe e due sfide in trasferta per chiudere anche la stagione regolare anche della serie A. Il prossimo appuntamento casalingo dei bianconeri è fissato per domenica 26 aprile alle 18.30 alla Virtus Arena con Trieste. Da ieri la V Nera ha aperto la biglietteria per il confronto con i giuliani, che, come per le ultime sfide casalinghe giocate dell’Olidata, prevede lo speciale sconto per studenti e studentesse dell’ Università di Bologna con la promozione che prevede il costo del biglietto a 10 euro, previa presentazione del badge universitario nei punti vendita Vivaticket autorizzati o nella sede Virtus di via dell’Arcoveggio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Domenica 26 aprile. Da ieri la prevendita per la sfida a Trieste

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