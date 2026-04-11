Mantova-Avellino info biglietti settore ospiti | al via la prevendita per la sfida del 18 aprile 2026

La prevendita dei biglietti per il settore ospiti della partita tra Mantova e Avellino, in programma sabato 18 aprile 2026 alle 15:00, è stata annunciata dall’U.S. Avellino 1912. La vendita inizierà lunedì 13 aprile 2026 alle ore 10:00 e riguarda la gara valida per la 35ª giornata del campionato di Serie B. La partita si svolgerà allo stadio “Danilo”.

L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Mantova – Avellino che verrà disputata sabato 18 aprile 2026 alle ore 15:00 e valevole per la 35^ giornata del campionato di Serie B, partirà lunedì 13 aprile 2026 alle ore 10:00 la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Danilo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Monza-Avellino, al via la prevendita dei biglietti del settore ospiti Leggi anche: Spezia-U. S. Avellino, al via la prevendita dei biglietti per il settore ospiti dello stadio "Picco" Temi più discussi: Mantova-Avellino: obbligo di fidelity card per i tifosi biancoverdi e biglietti solo nel Settore Ospitti; Mantova-Avellino: tifosi irpini solo nel settore ospiti e solo con fidelity card; Avellino, una giornata di squalifica ad Izzo. Il Catanzaro perde tre pedine; Massimi Luca - Scheda Arbitro. Gazzetta di Mantova - Mantova, mano tesa ai tifosi: biglietti a 14 euro nei distinti per la sfida con l’EntellaMantova, mano tesa ai tifosi: biglietti a 14 euro nei distinti per la sfida con l’Entella, titola la Gazzetta di Mantova. A. tuttob.com Avellino, entrano allo stadio con biglietti falsi: 4 denunciatiProvano a entrare nello stadio con biglietti falsi, scatta la denuncia per quattro persone. La Digos della Questura di Avellino ha deferito alla Procura della Repubblica di Avellino quattro persone ... ilmattino.it Mantova-Avellino: tifosi irpini solo nel settore ospiti e solo con fidelity card #Avellino - facebook.com facebook