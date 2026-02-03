IL NOTIZIARIO Domenica la sfida alla Pianese | prevendita al via

Domenica si gioca la partita tra Arezzo e Pianese. Dopo aver concluso il calciomercato invernale, i biancazzurri si preparano ad affrontare la sfida al Comunale. La prevendita dei biglietti è già partita, e i tifosi sono pronti a sostenere la squadra nel match in programma alle 17.

Terminata la finestra dedicata al calciomercato invernale, l'Arezzo può tornare a pensare solo ed esclusivamente al campo e al prossimo impegno contro la Pianese al Comunale, in programma domenica 8 febbraio alle 17.30. Il gruppo squadra è tornato in campo ieri pomeriggio e ha svolto una seduta articolata in tre fasi: messa in azione, lavoro metabolico e partita a tema, utile per riattivare i carichi e ritrovare ritmo dopo la gara di venerdì. La preparazione prosegue oggi, domani e giovedì con sedute singole mattutine sempre a Rigutino. Da valutare le condizioni degli infortunati: innanzitutto Gilli, bloccato proprio a ridosso della sfida di Guidonia Montecelio da un problema muscolare.

