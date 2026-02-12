James Van Der Beek l' addio degli amici di Dawson non tutti e la raccolta fondi | Più di un milione in meno di un giorno

La notizia della morte di James Van Der Beek ha fatto il giro del web e ha lasciato senza parole molti fan di Dawson’s Creek. In poche ore, la famiglia e gli amici hanno avviato una raccolta fondi che ha già superato il milione di euro. La moglie Kimberly e i sei figli sono sotto choc, mentre alcuni membri del cast si sono uniti al dolore, anche se non tutti. La tragica perdita ha scosso un’intera generazione di spettatori.

La morte di James Van Der Beek ha colpito al cuore una generazione cresciuta con Dawson's Creek. Mentre i fan si stringono attorno alla moglie Kimberly e ai sei figli, alcuni membri del cast hanno scelto di rompere il silenzio con messaggi pubblici di addio. Parallelamente, la solidarietà si è trasformata in numeri concreti: in meno di 24 ore la raccolta fondi per la famiglia ha superato il milione di dollari. L'addio dei colleghi Tra i messaggi più intensi c'è quello di Mary-Margaret Humes, che nella serie interpretava Gail Leery, la madre di Dawson. Su Instagram ha scritto: «Raramente mi mancano le parole.

