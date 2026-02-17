Raccolta fondi per salvare le campane

Le campane della chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Primaluna rischiano di fermarsi a causa di un guasto, e così è partita una raccolta fondi per ripararle. La comunità locale si è subito mobilitata, sperando di riaccendere il suono delle campane per le celebrazioni e le occasioni speciali. Un gruppo di volontari ha già messo in piedi una campagna online, chiedendo ai fedeli e ai cittadini di contribuire con piccole donazioni. La voglia di riportare in vita un simbolo importante del paese spinge molte persone a partecipare, anche con gesti semplici.

Un appello e una raccolta fondi, per far tornare in funzione le campane del campanile della chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Primaluna. L'emergenza porta la data del 1° novembre 2025, quando un incidente ha fermato le campane, facendo staccare un pezzo che era precipitato sull'auto del parroco. Il successivo sopralluogo, ha rivelato la necessità urgente di un restauro completo della struttura campanaria, per il quale servono 125mila e 840 euro "per ridare voce a uno straordinario concerto di cinque campane ambrosiane del 1911, custodite in un campanile eretto all'inizio del XII secolo". Con queste parole, è stata lanciata una raccolta fondi sulla piattaforma gofundme.