Domande GPS 2026 | servizi annullati per rettifica punteggio o esclusione da graduatoria non vanno conteggiati NOTA

L’ufficio scolastico di Taranto ha inviato una nota alle scuole polo incaricate della valutazione delle domande GPS 2026. La comunicazione chiarisce che i servizi annullati a causa di rettifiche di punteggio o esclusioni dalla graduatoria non devono essere considerati nel calcolo finale. La procedura mira a garantire un controllo accurato dei dati e a evitare errori nella valutazione delle richieste per le future assunzioni.

Domanda GPS 2026: l'ufficio Scolastico di Taranto ha inviato una comunicazione alle scuole polo che si occupano della valutazione, con l’obiettivo di garantire una verifica corretta. Va considerato che le autodichiarazioni dei candidati potranno essere controllate anche successivamente, al momento della presa di servizio dopo la nomina. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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