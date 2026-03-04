GPS 2026 | concorso PNRR3 non dà punteggio a meno che non venga pubblicata graduatoria entro il 16 marzo FAQ N 86
Durante il question time del 2 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con la partecipazione della docente Sonia Cannas, si è parlato della possibilità di ottenere punteggio nel concorso GPS 2026 legato al PNRR3. La risposta ufficiale chiarisce che il punteggio sarà assegnato solo se la graduatoria viene pubblicata entro il 16 marzo.
Nel question time del 2 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas, è stata affrontata una questione relativa all’aggiornamento delle graduatorie. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Concorso PNRR3, prova superata non dà punteggio per le GPS 2026; serve la graduatoria. Pillole di Question TimeNel question time del 18 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Marco Vulcano, rappresentante del Centro...
Graduatorie GPS 2026: servizio senza titolo non è aspecifico, non dà punteggio. Ma si può recuperare. La FAQ “storica”Graduatorie GPS per il biennio 202628: il Ministero dell'Istruzione e del Merito ripubblica una FAQ "storica", importante per capire ancora una volta...
Aggiornamenti e notizie su concorso PNRR3.
Temi più discussi: Concorso PNRR 3: ecco il Numero dei candidati ammessi alla prova orale per ciascuna classe di concorso. Tutte le indicazioni indispensabili in merito (IN AGGIORNAMENTO); Concorso docenti PNRR3: numero candidati ammessi alla prova orale; Calendario prove suppletive concorso Docenti 2025 2026 infanzia, primaria, secondaria (PNRR 3) pubblicato: ecco le date e cosa sapere; Elenchi regionali per il ruolo: si attiveranno nel 2026 ma posti assegnati potrebbero essere pochi. Pillole di Question Time.
Concorso PNRR3, prova superata non dà punteggio per le GPS 2026; serve la graduatoria. Pillole di Question TimeNel question time del 18 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Marco Vulcano ... orizzontescuola.it
Concorso docenti PNRR3: ecco le convocazioni per la prova suppletivaConcorso docenti PNRR3: il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha definito le date per la prova suppletiva, 18 marzo per infanzia e primaria, 19 marzo per la secondaria. orizzontescuola.it
https://www.scuolainforma.news/prova-orale-concorso-docenti-pnrr3-in-pubblicazione-le-lettere-estratte-avvisi-in-aggiornamento__trashed/ facebook