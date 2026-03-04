GPS 2026 | concorso PNRR3 non dà punteggio a meno che non venga pubblicata graduatoria entro il 16 marzo FAQ N 86

Durante il question time del 2 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con la partecipazione della docente Sonia Cannas, si è parlato della possibilità di ottenere punteggio nel concorso GPS 2026 legato al PNRR3. La risposta ufficiale chiarisce che il punteggio sarà assegnato solo se la graduatoria viene pubblicata entro il 16 marzo.