Concorso PNRR3 prova superata non dà punteggio per le GPS 2026; serve la graduatoria Pillole di Question Time

Il concorso PNRR3, svolto di recente, non assegna punteggio per le GPS 2026, creando confusione tra gli insegnanti. La causa principale è la mancanza di una graduatoria ufficiale aggiornata, necessaria per valutare le nuove assunzioni. Durante il question time del 18 febbraio 2026, su OrizzonteScuola TV, Andrea Carlino ha intervistato Marco Vulcano, del Centro Nazionale della Flc Cgil, per chiarire questa situazione. La discussione ha messo in evidenza come la carenza di una graduatoria aggiornata possa rallentare le procedure di assunzione.

Chi ha avuto almeno 70 alla prova scritta del concorso PNRR3 ma non rientra tra gli ammessi all’orale, non avrà punteggio per le GPS. Pillole di Question TimeChi ha ottenuto almeno 70 punti nella prova scritta del concorso PNRR3 ma non è ammesso alla fase orale non riceverà punteggio nelle GPS.

GPS 2026/28: anche i docenti di ruolo potranno aggiornare la graduatoria per le supplenze. Pillole di Question TimeDurante il question time del 3 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con Chiara Cozzetto di Anief, è stata discussa la possibilità per i docenti di ruolo di aggiornare la graduatoria GPS 202628.

