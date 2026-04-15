Dolore per la morte di Giacomo Bongiorni e frustrazione perché è a rischio un lavoro di integrazione lungo anni

A Massa si registrano circa 1500 cittadini di origine romena, mentre nella provincia il totale supera le 4000 persone. Recentemente, si è diffusa la notizia della morte di Giacomo Bongiorni, che ha causato dolore tra i cittadini e frustrazione tra chi sperava in un percorso di integrazione durato anni. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla situazione della comunità romena nella zona.

A Massa vivono circa 1500 cittadini di origine romena. Se si allarga lo sguardo alla provincia, sono oltre 4mila. Si tratta della comunità straniera più numerosa. Quando è arrivata la notizia della morte di Giacomo Bongiorni, domenica mattina, molti di loro si trovavano in piazza a festeggiare la Pasqua ortodossa. Con il passare dei minuti, le ricostruzioni si diffondevano e i volti delle persone cambiavano espressione. Dalla gioia di una giornata di festa si è passati alla tristezza, alla rabbia, all’indignazione. Tra la folla, c’era anche Robert Deleanu. È nato a Costanza, il più importante porto romeno sul Mar Nero, a circa 220 chilometri dalla capitale Bucarest, ma vive a Massa da 25 anni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Dolore per la morte di Giacomo Bongiorni e frustrazione perché è a rischio un lavoro di integrazione lungo anni” Massa: Francesca Fialdini, “La morte di Giacomo Bongiorni è un doppio dolore”foto di Assunta ServelloMASSA – “Giacomo Bongiorni era un mio compagno di classe. Francesca Fialdini, il dolore per la morte di Giacomo Bongiorni. La richiesta della conduttriceÈ affidato alle parole di Francesca Fialdini uno dei commenti più toccanti della tragedia che ha colpito Massa.