A Massa, Francesca Fialdini ha espresso il suo dolore per la morte di Giacomo Bongiorni, suo ex compagno di scuola. Ha detto che Bongiorni è morto a causa di una violenza compiuta da ragazzini, un episodio che l’ha profondamente colpita. La giornalista ha commentato che questa perdita rappresenta un doppio dolore per lei. La notizia ha suscitato grande attenzione tra la comunità locale.

foto di Assunta Servello MASSA – “Giacomo Bongiorni era un mio compagno di classe. Sapere che è morto a causa di una violenza degenerata, messa in atto da ragazzini, è doppiamente doloroso. Giacomo era un papà, e ha agito in quanto tale oltre che da cittadino. Mi chiedo ora dove siano i papà di quei ragazzi e anche dove siano gli altri cittadini, quelli che ci governano pensando che parlare di educazione emotiva a scuola non serva a nulla. Ma anche quelli che non mettono in piedi nessuna offerta alternativa credibile per i giovani, che oggi hanno evidentemente bisogno di altro per una socializzazione sana e rispettosa”. Così la conduttrice televisiva Rai Francesca Fialdini, originaria di Massa, commenta la morte del 47enne, deceduto dopo essere stato aggredito in piazza da un gruppo di 4-5 persone ancora non identificate.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Massa: Francesca Fialdini, “La morte di Giacomo Bongiorni è un doppio dolore”

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