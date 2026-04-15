Docente di sostegno nella stessa classe della figlia con disabilità viene trasferita | due pronunce le danno ragione
Una docente di sostegno, che insegnava nella stessa classe della propria figlia con disabilità, è stata trasferita in un’altra classe. Due decisioni giudiziarie hanno riconosciuto la legittimità di tale trasferimento. La docente era stata spostata per evitare un presunto conflitto di interessi legato alla presenza della figlia nella stessa classe.
Una docente di sostegno trasferita ad altra classe per evitare un presunto conflitto di interessi legato alla presenza della figlia, affetta da grave disabilità. È la vicenda emersa nel Torinese e portata all’attenzione pubblica dal sindacato Cub, su cui sono intervenuti due diversi giudici, entrambi favorevoli alla posizione della famiglia. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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