Docente di sostegno nella stessa classe della figlia con disabilità viene trasferita | due pronunce le danno ragione

Una docente di sostegno, che insegnava nella stessa classe della propria figlia con disabilità, è stata trasferita in un’altra classe. Due decisioni giudiziarie hanno riconosciuto la legittimità di tale trasferimento. La docente era stata spostata per evitare un presunto conflitto di interessi legato alla presenza della figlia nella stessa classe.