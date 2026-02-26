A scuola con i coltelli denunciati due 15enni nella stessa classe ad Arzano

Uno dei 15enni ha appoggiato il coltello sul banco, richiamando l'attenzione del professore, che ha allertato i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Terni, giovanissimi sorpresi nella notte con due coltelli lungo viale Trento: denunciatiDue giovanissimi ucraini – rispettivamente di diciotto e diciannove anni – sono stati sorpresi nella notte dai carabinieri della stazione di Papigno,...

A scuola con i coltelli. Cinque ragazzini nei guai. E altri sette minorenni denunciati per rissaCREMA (Cremona) Otto ragazzi nei guai, sette denunciati al Tribunale dei minori di Brescia e un maggiorenne al Tribunale di Cremona.

Ragazzino porta a scuola il coltello realizzato con la stampante 3d- Un ragazzino realizza un coltello con la stampante 3D e lo porta a scuola. Intervengono i carabinieri che hanno segnalato il caso alla procura dei minori Il direttore della Gazzetta di Parma, ... gazzettadiparma.it

Primavalle, 14enne va a scuola con una pistola finta e la punta su un compagno: «Ti sparo»Il ragazzino è stato denunciato: l'arma non aveva il tappo rosso. Quando i carabinieri gli hanno sequestrato la pistola si è messo a piangere. Gli alunni: «Aveva minacciato anche una ragazza simulando ... roma.corriere.it

