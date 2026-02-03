Sicurezza Cdm slitta a giovedì spazio per esame Colle e voto Senato

Il Consiglio dei ministri che avrebbe dovuto approvare domani il pacchetto sicurezza viene spostato a giovedì. La decisione arriva per lasciare più tempo all’esame del Quirinale su un lungo testo, tra decreto legge e disegno di legge, che il presidente Mattarella ha ricevuto questa mattina. Nel frattempo, il Senato si prepara a discutere sulle comunicazioni del ministro Piantedosi sui fatti di Torino.

Roma, 3 feb. (askanews) – Un giorno in più per lasciare spazio al voto nell’aula del Senato sulle comunicazioni del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sui fatti di Torino ma soprattutto per consentire al Quirinale di esaminare un corposo testo – due provvedimenti, un decreto legge e un disegno di legge, circa 80 pagine in tutto – che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina: è la ragione per cui Palazzo Chigi ha deciso di far slittare a giovedì il consiglio dei ministri che già domani avrebbe dovuto varare il pacchetto sicurezza. Nel decreto legge che il Colle sta leggendo ci sono tre norme che inizialmente erano state previste nel disegno di legge ma che i fatti di cronaca di queste settimane – dall’accoltellamento in una scuola di La Spezia al poliziotto che ha sparato e ucciso un pusher a Rogoredo fino ai fatti di sabato al corteo pro Askatasuna – hanno portato il governo a voler accelerare: si tratta della stretta sui coltelli, della non iscrizione nel registro delle notizie di reato in presenza di cause di giustificazione (norma che riguarda sia i cittadini che le Forze dell’ordine) e del fermo di prevenzione di 12 ore delle persone sospettate di costituire un pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Questa mattina il Consiglio dei ministri è stato rinviato a giovedì pomeriggio alle 17.

Giorni di tensione in vista del Consiglio dei ministri.

