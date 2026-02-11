Personale ATA slitta ancora l’operatore scolastico e il funzionario | nella bozza del dl PNRR c’è il rinvio al 2027 28

Il governo ha deciso di rinviare ancora l’assunzione di nuovi operatori scolastici e funzionari EQ nel personale ATA. Secondo la bozza del decreto legge PNRR, l’ingresso di queste figure sarà spostato al 202728. La decisione lascia incertezza tra i sindacati e le scuole, che aspettano ormai da tempo questa riforma.

Nella bozza di decreto legge PNRR è previsto un nuovo rinvio per l’introduzione delle figure dell’ operatore scolastico e del funzionario EQ (elevate qualificazioni) del personale ATA. L'articolo Personale ATA, slitta ancora l’operatore scolastico e il funzionario: nella bozza del dl PNRR c’è il rinvio al 202728.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Personale ATA Legge di Bilancio, la Lega rilancia sugli stipendi nella scuola in vista del 2025-2027: “Il personale scolastico e Ata rimangono una priorità” La Lega ha presentato un ordine del giorno in Parlamento per aumentare le risorse destinate al personale scolastico e ATA, con l’obiettivo di valorizzare i lavoratori della scuola nel periodo 2025-2027. Dl PNRR Scuola, mobilità docenti, 28 milioni per ATA ed esoneri, task force edilizia, proroghe. Ecco cosa è previsto. SCHEDA Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto-legge che tocca diverse aree della scuola. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Personale ATA Argomenti discussi: Carta docente, slitta ancora il bonus annuale a un milione di insegnanti: disatteso anche il Decreto che prevede lo stanziamento entro il 30 gennaio di ogni anno. Personale deluso. Anief: fare presto, no riduzione; Cedolino NoiPa febbraio 2026, tra conguaglio e una tantum. Ecco le date di pagamento. Carta docente, slitta ancora il bonus annuale a un milione di insegnanti: disatteso anche il Decreto che prevede lo stanziamento entro il 30 gennaio di ogni anno ...Anche il mese di gennaio si è chiuso senza la pubblicazione del decreto con l’importo del bonus 2025/26, così come era stato previsto dal Decreto Scuola n. 127/2025 che ha modificato l’articolo 1 comm ... orizzontescuola.it Il punto della situazione di Anief sulla Carta docente. Slitta ancora il bonus annuale a un milione di insegnanti: disatteso anche il Decreto 127/2025 che prevede lo stanziamento “entro il 30 gennaio di ogni anno”. Personale deluso. Anief: fare presto, no riduz - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.