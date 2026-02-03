Divieto di trasferta per i tifosi dell’Inter fino al 23 marzo | la decisione del Viminale dopo il petardo contro Audero Escluso il derby con il Milan

Il Viminale ha deciso di vietare ai tifosi dell’Inter di seguire la squadra in trasferta fino al 23 marzo. La scelta arriva dopo l’episodio di domenica scorsa a Cremonese-Inter, quando un petardo lanciato dal settore ospiti ha colpito il portiere Emil Audero, provocando scompiglio e preoccupazione. Il divieto riguarda tutte le trasferte, compreso il derby con il Milan, e mira a evitare che si ripetano incidenti simili.

Trasferte vietate ai tifosi dell’ Inter fino al 23 marzo. È questa la decisione del ministero dell’Interno a seguito di quanto si è verificato nel corso di Cremonese-Inter domenica 1° febbraio, quando dal settore ospiti dello stadio è stato lanciato un petardo in campo che ha stordito il portiere grigiorosso Emil Audero. Ad annunciare il provvedimento disciplinare è una nota del Viminale, che spiega come il ministro Matteo Piantedosi abbia «disposto il divieto di trasferta per i tifosi dell’Inter fino al 23 marzo 2026, nonché il divieto di vendita, per gli stessi incontri, dei biglietti ai residenti in Lombardia ».🔗 Leggi su Open.online

