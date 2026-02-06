Divieto del cellulare a scuola? Meglio circoscrivere l’uso a momenti e scopi precisi Le regole funzionano se accompagnate da educazione digitale
Il dibattito sull’uso dei cellulari nelle scuole italiane rimane acceso. Molti chiedono un divieto totale, altri preferiscono regole più flessibili. La verità sta nel trovare un equilibrio: limitare l’uso ai momenti e agli scopi giusti, invece di bandire tutto. Le regole funzionano se vengono accompagnate da un’educazione digitale che aiuti studenti e insegnanti a usare i telefonini in modo responsabile.
Il dibattito sull’uso dei cellulari a scuola viene spesso ridotto a un aut aut: vietarli o consentirli. Il documento della Commissione europea Promoting Well-being in Digital Education (Joint Research Centre, 2025) sposta però il fuoco della questione. Non chiede se lo smartphone debba stare dentro o fuori dall’aula, ma in quali condizioni l’uso delle tecnologie digitali incide positivamente o negativamente su apprendimento e benessere. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
