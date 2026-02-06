Divieto del cellulare a scuola? Meglio circoscrivere l’uso a momenti e scopi precisi Le regole funzionano se accompagnate da educazione digitale

Il dibattito sull’uso dei cellulari nelle scuole italiane rimane acceso. Molti chiedono un divieto totale, altri preferiscono regole più flessibili. La verità sta nel trovare un equilibrio: limitare l’uso ai momenti e agli scopi giusti, invece di bandire tutto. Le regole funzionano se vengono accompagnate da un’educazione digitale che aiuti studenti e insegnanti a usare i telefonini in modo responsabile.

Il dibattito sull’uso dei cellulari a scuola viene spesso ridotto a un aut aut: vietarli o consentirli. Il documento della Commissione europea Promoting Well-being in Digital Education (Joint Research Centre, 2025) sposta però il fuoco della questione. Non chiede se lo smartphone debba stare dentro o fuori dall’aula, ma in quali condizioni l’uso delle tecnologie digitali incide positivamente o negativamente su apprendimento e benessere. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Cellulare A Scuola

Il progetto “Educazione digitale” al Meyer è un’iniziativa della Polizia di Stato, dell’Ospedale Pediatrico Meyer e della Fondazione Meyer, pensata per promuovere un uso responsabile e consapevole del web tra i bambini.

Ultime notizie su Cellulare A Scuola

Sono passati ormai alcuni mesi dalla circolare firmata dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara che estende anche agli studenti del 2° ciclo il divieto di utilizzo del telefono cellulare durante l’orario scolastico. Al di là del dibattito sull’efficacia concreta del facebook