disturba i clienti del market gravato di daspo urbano e multato

Da alcuni giorni, i clienti di un supermercato nel centro di Camposampiero hanno segnalato comportamenti disturbanti da parte di una persona. L’individuo, già sottoposto a Daspo urbano, è stato anche multato dalle forze dell’ordine. Le denunce si sono susseguite nelle ultime settimane, portando gli agenti a intervenire per gestire la situazione.

Ieri sera 25 marzo gli agenti della polizia locale della Federazione hanno intercettato, a seguito di numerose segnalazioni, un cittadino dell'Est che bivaccava fuori di un supermercato infastidendo gli avventori Da qualche giorno le segnalazioni pervenivano dai clienti di un supermercato del centro di Camposampiero. Ieri 25 marzo gli agenti della Polizia locale della Federazione hanno deciso di rompere gli indugi e approfondire l'attività. Ancora un intervento della Polizia Locale del comandante Antonio Paolocci a tutela della sicurezza urbana e della tranquillità dei cittadini. Nel tardo pomeriggio, è pervenuta l'ennesima... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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